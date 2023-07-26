Париж, 26 июля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В данный момент Лазурное побережье Франции охватило несколько природных пожаров. Об этом 26 июля сообщили французские СМИ.

Imago/TASS/NOBERT SCANELLA

«Несколько лесных пожаров вспыхнуло в Приморских Альпах и Варе (департаменты на средиземноморском побережье. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении радиостанции France Info.

В работе по их ликвидации принимают участие 200 пожарных.

Уточняется, что наиболее серьёзный пожар вспыхнул 25 июля в городе Кань-сюр-Мер, который расположен в семи километрах от международного аэропорта Ниццы, площадь возгорания составила 10 га, в его тушении участвовали 100 пожарных и вертолёт. Также из-за огня приостановили движение поездов на участке между Антибом и Ниццей и движение на участке автострады А8.

По данным телеканала BFMTV, около коммуны Бероль вспыхнул природный пожар на площади 20 га, в работах по ликвидации которого принимали участие 20 сотрудников противопожарной службы. Также возгорания зафиксировали и потушили в коммунах Саорж, Ла-Боллен-Везюби и Греольер.

Как сообщила газета Nice Matin, в ночь на 26 июля произошёл крупный природный пожар в коммуне Фаликон на севере Ниццы, который удалось локализовать к утру.

BFMTV отметил, что риск появления новых очагов возгорания продолжает оставаться высоким, из-за чего ряд лесных массивов на Лазурном побережье планируют закрыть для посещения туристов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны решили привлечь военных к ликвидации природных пожаров в провинции Квебек. При этом наиболее тяжёлой ситуация с возгораниями была в провинциях Альберта и Новая Шотландия.

Перед этим космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сделал с борта МКС видеозапись охваченной пожарами территории Канады. На выложенных в интернет кадрах видны очаги природных возгораний и огромные дымные шлейфы, которые идут от них.