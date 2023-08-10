Париж, 10 августа, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В зернохранилище, находящееся около порта коммуны Ля-Рошель (департамент Приморская Шаранта) на юго-западе Франции, произошло крупное возгорание. Об этом 10 августа сообщила радиостанция France Bleu.

Кадр из видео

По информации источника, пожар вспыхнул около 08:00 (09:00 мск) в здании логистической группы SICA Atlantique.

В зернохранилище хранится несколько тысяч тонн пшеницы, в работах по тушению пожара принимают участие 10 пожарных расчётов, к которым в ближайшее время прибудет подкрепление.

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Пожар вспыхнул на ленте конвейера для поднятия зерна внутри здания. Из здания хранилища эвакуировали 20 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в результате взрыва в турецком порту Дериндже пострадали пять человек. Он прогремел на элеваторе во время загрузки судна зерном.

Позднее губернатор провинции Коджаэли, где расположен находится порт, Седдар Явуз допустил, что взрыв мог произойти в результате детонации зерновой взвеси во время загрузки зерна с судна в элеватор. В свою очередь мэр Дериндже Зеки Айгюн указал на то, что, по его мнению, инцидент произошёл из-за нарушений, допущенных в порту.