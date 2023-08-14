Нягань, Югра, 14 августа, 2023, 21:51 — ИА Регнум. В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Нягани (ХМАО) пострадали семь человек, двое из них погибли. Об этом 14 августа сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

Информация продолжает уточняться.

Тем временем в Няганской окружной больнице сообщили ТАСС, что после ЧП в учреждение будут доставлены четыре человека в тяжёлом состоянии.

«К нам везут четырех пострадавших с месторождения. Все тяжёлые. Предварительно, 70% ожога», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, взрыв на месторождении произошёл вечером 14 августа. На место происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

В июне 2023 года на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии при проведении сварочных работ произошла разгерметизация ёмкости, которая вызвала интенсивную ударную волну. В результате ЧП один человек погиб и ещё один пострадал.

В феврале 2023 года взрыв прогремел на нефтегазовом месторождении в Томской области. Инцидент произошёл в Александровском районе при проведении сварочных работ на месторождении. Три работника нефтегазодобывающего предприятия получили телесные повреждения.