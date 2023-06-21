Якутск, 21 июня, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один пострадал в результате разгерметизации ёмкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Разгерметизация ёмкости, которая вызвала интенсивную ударную волну, произошла при проведении сварочных работ на резервуаре с водой.

«В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали помощь, решается вопрос об отправке его санрейсом в город Нерюнгри. На месте работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горно-спасательной части МЧС России.

Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня в городе Котовске Тамбовской области на территории завода произошёл хлопок в одном из зданий с последующим возгоранием. Погибли четверо мужчин, сотрудники подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы. Позже поступила информация о том, что пятый рабочий скончался в больнице. По предварительным данным, сначала на пороховом заводе раздался хлопок в цехе. После взрыва возникло возгорание на площади 1 кв. метр, его оперативно потушили. В результате пострадали 12 человек.