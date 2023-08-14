Нягань, Югра, 14 августа, 2023, 21:01 — ИА Регнум. На Талинском нефтяном месторождении в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) произошёл взрыв, передаёт 14 августа Telegram-канал «112».

Trevbus Талинское нефтяное месторождение

На место происшествия направляются сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

В июне 2023 года в МЧС сообщили, что один человек погиб и ещё один пострадал в результате разгерметизации ёмкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии. Разгерметизация ёмкости, которая вызвала интенсивную ударную волну, произошла при проведении сварочных работ на резервуаре с водой.

В феврале 2023 года прогремел взрыв на нефтегазовом месторождении в Томской области. Инцидент произошёл в Александровском районе при проведении сварочных работ на месторождении. Три работника нефтегазодобывающего предприятия получили телесные повреждения.