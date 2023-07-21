Москва, 21 июля, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 июля на оперативном совещании с членами Совета безопасности дал указание главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Польские солдаты

Так он отреагировал на сообщение Нарышкина о том, что Польша намерена разместить свои войска на территории Западной Украины.

Нарышкин в своём выступлении отметил, что в Варшаве уже начинают понимать: западная военная помощь не поможет Киеву достичь тех целей, которые перед ним поставили на Западе, и поражение Украины — лишь вопрос времени.

«У польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины путём размещения там своих войск. Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности, это так называемый Люблинский треугольник», — сказал Нарышкин.

Президент, в свою очередь, поручил главе СВР внимательно следить за этими процессами.

«Сергей Евгеньевич, надеюсь, ваша служба, так же как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий», — сказал Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент в своём выступлении на совещании с членами Совбеза также отметил, что планы Польши, Литвы и Украины по созданию совместного воинского соединения объясняются, вероятно, намерением Варшавы и Вильнюса оккупировать часть Западной Украины.

Путин и ранее отмечал намерение Польши оккупировать часть Украины. В июне 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума президент заявил, что Польша «спит и видит», как бы заполучить Западную Украину.

Эти намерения подтверждались и некоторыми польскими экс-чиновниками. В частности, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отмечал, что Варшава в самом начале специальной военной операции России рассматривала возможность раздела Украины.