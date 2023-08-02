Москва, 2 августа, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Если в России примут закон, который установит штрафы за превышение скорости электросамокатов, но не создадут механизмов для реализации этих наказаний, в итоге такая норма окажется нежизнеспособной, считает эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин заявил, что в России разрабатывают законопроект, который предполагает введение штрафов за превышение скорости при управлении электросамокатом.

По словам Валдина, в такой ситуации всё упирается в создание механизма, который обеспечит неотвратимость подобных наказаний.

«Огромное количество людей, которые сейчас ездят на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), даже не слышали, что существуют какие-то правила дорожного движения, — сказал Валдин. — И в этой ситуации возникает вопрос: каким образом и кто будет заниматься фиксацией нарушений и выпиской штрафов? Много ли людей сейчас ГИБДД штрафует за нарушение правил перехода дороги? Может быть, одного из 100 тысяч. Поэтому есть риск, что с СИМ будет так же».

По его словам, для того чтобы обеспечить надёжную фиксацию нарушений, надо, во-первых, вернуться к практике тотальной регистрации транспортных средств. Валдин напомнил, что в своё время даже выдавали велосипедные номера. Во-вторых, для того, чтобы обеспечить хоть какой-то порядок на дорогах, следует ввести экзамен на получение прав на вождение таких СИМ.

«Перед тем как выехать на дорогу, человек должен был сдать минимальный базовый экзамен», — сказал Валдин.

Кроме того, он обратил внимание на проблему сегментирования дорожного пространства. Иными словами, в городах нужно создавать отдельные дорожки для СИМ, причём вложиться в создание таких участков уличного пространства должны те, кто сегодня зарабатывает на сдаче в аренду электросамокатов и прочих СИМ.

«Самая большая сложность заключается в том, что люди, которые чем-то пользуются, не читают правила. Они не понимают, что самокат — это транспорт», — подытожил Валдин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут назначать штрафы до 5 тысяч рублей. Инициаторы таких мер апеллируют к тому, что сейчас пользователи СИМов не соблюдают ПДД и не несут ответственности за их нарушения.

Кроме того, штраф в 10 тыс. рублей может грозить тем, кто будет водить велосипеды, электросамокаты и прочие СИМ в нетрезвом виде. Также разориться на 10 тысяч придётся тем, кто не выполнит требование должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В России за I полугодие 2023 года зарегистрировали 1043 ДТП с участием СИМов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 181,9%. В результате аварий с участие СИМ пострадали 1082 человека, включая 432 детей в возрасте младше 16 лет.