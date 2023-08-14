Киев, 14 августа, 2023, 12:53 — ИА Регнум. ВСУ наращивают подготовку на случай возможного наступления Вооружённых сил России на Киев, сообщил командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев.

Алексей Майшев/РИА Новости ВС России в зоне СВО

«Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

По его мнению, сейчас у России якобы нет достаточного количества средств, «но это не значит, что в дальнейшем наступления ВС России на Киев не может произойти».

Военное руководство Украины в настоящее время занято повышением боеготовности войск на киевском направлении и привлекает к работе представителей областных военных администраций, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Наев призвал жителей приграничных с Россией районов Сумской области эвакуироваться.

Также он сообщал, что ВСУ усилят свои позиции на границе с Белоруссией более прочными инженерными заграждениями и военной техникой.

Американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил, что успешное наступление российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий Вооружённых сил Украины в Запорожье станет страшным ударом для киевских властей.