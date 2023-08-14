Ижевск, 14 августа, 2023, 13:00 — ИА Регнум. В Ижевске, спасаясь от педофила, школьница выпрыгнула с 4-го этажа. Об этом 14 августа сообщил Telegram-канал «112».

Кристина Кормилицына /Известия

По его данным, 15-летняя школьница пришла в гости к своему новому 34-летнему знакомому, но мужчина стал приставать к девочке. Школьнице удалось вырваться, она выпрыгнула в окно.

Уточнятся, что девочка была госпитализирована с компрессионным переломом позвоночника, насильник объявлен в розыск.

По информации журналистов, ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, в городе Новотроицке Оренбургской области задержали педофила, который надругался над четырьмя школьницами. Злоумышленника поймали 30 июля на улице Пушкина. От его действий пострадали четыре девочки в возрасте от 10 до 12 лет.

В Краснодарском крае по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержали 49-летнего мужчину. По предварительным данным, в детском лагере в Анапе он зашёл в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении них действия сексуального характера. От действий злоумышленника пострадали два ребёнка.