Новотроицк, Оренбургская область, 6 августа, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Педофила, который надругался над четырьмя школьницами, задержали в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщил 6 августа источник РЕН ТВ.

Злоумышленника поймали 30 июля на улице Пушкина. От его действий пострадали четыре девочки в возрасте от десяти до 12 лет.

Серийным педофилом оказался безработный местный житель, ему 58 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении двух и более несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК РФ), рассказал источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае по подозрению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних задержали 49-летнего мужчину. По предварительным данным, в детском лагере в Анапе он зашёл в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении них действия сексуального характера. От действий злоумышленника пострадали два ребёнка.