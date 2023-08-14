Мелитополь, 14 августа, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Российские разведчики взяли штурмом окопы ВСУ в районе села Работино, проведя контратаку. Об этом 14 августа сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Станислав Красильников/ТАСС TASS Военнослужащие ВС РФ

«Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на ореховском направлении. Штурмом взяты окопы противника», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, часть украинских военных была уничтожена, ещё несколько взяты в плен.

Как ранее передавало ИА Регнум, Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла удары по местам скопления сил ВСУ, сосредоточения их тяжёлой техники и складов с боеприпасами на линии фронта в Запорожской области. Он уточнил, что удары были нанесены 500-килограммовыми бомбами ФАБ-500 на ореховском направлении.