Мелитополь, 14 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Тактическая авиация нанесла удары по местам скопления сил украинской армии на линии фронта в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ

«Сегодня по местам скопления украинских боевиков, сосредоточения их тяжёлой техники и складов с боеприпасами нанесена серия авиаударов», — приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что удары были нанесены 500-килограммовыми бомбами ФАБ-500, основные удары были нанесены на ореховском направлении.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 августа украинская армия предприняла безуспешную попытку танкового прорыва в районе Работино и Новоданиловки в Запорожской области. Военнослужащие ВСУ повели колонну бронетехники по минным полям, и танки начали подрываться на минах, ещё один танк уничтожила российская артиллерия, после чего остатки украинских военных с двумя танками отступили.