Уссурийск, Приморский край, 14 августа, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Причиной порыва на магистральном газопроводе в Уссурийске в Приморском крае могли стать подвижки грунта из-за паводка, сообщил 14 августа РИА Новости представитель регионального правительства.

Егор Алеев/ТАСС

По словам собеседника агентства, аварийная бригада обнаружила на месте происшествия выход газа из-под земли без возгорания на подземном стальном межпоселковом газопроводе высокого давления.

«Предположительная причина — подвижки грунта в результате паводка», — добавил он.

В настоящее время ведутся ремонтные работы, опасности для жителей нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Приморском крае из-за паводка было нарушено электроснабжение в 13 населённых пунктах.

Ранее региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Приморья (Примгидромет) предупредило население края о наступлении на регион нового тайфуна LAN. Циклон приблизится к восточной части Приморья 17 августа и принесёт с собой проливные дожди.