Владивосток, 14 августа, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Новый тайфун LAN пройдет 17 августа рядом с восточной частью Приморья и принесет с собой сильные дожди, сообщили в пресс-службе регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).

(сс) jarmoluk Ливень

Ранее по Приморью ударил ураган «Ханун», который вызвал наводнения в крае.

«В четверг, 17 августа, над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо станет смещаться тайфун LAN. По последним расчетам, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди», — говорится в сообщении учреждения.

В Примгидромете предупредили, что ливни вызовут подъем уровня воды в реках на 0,6–1,2 метра. При этом на отдельных участках будут наблюдаться кратковременные выходы воды из берегов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 августа в Уссурийске (Приморский край) произошёл прорыв дамбы, которая сдерживала поток воды от паводка, начавшегося в регионе из-за непогоды. 14 августа в городе произошёл прорыв магистрального газопровода. Пожара на месте инцидента удалось избежать.

Власти Приморского края уточнили, что общее число домов, которые оказались подтоплены в Приморье в результате наступления урагана «Ханун», увеличилось до 4620. Кроме того, сообщается, что подтопления выявлены в 10 муниципалитетах края.