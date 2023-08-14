Уссурийск, Приморский край, 14 августа, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Прорыв произошел на магистральном газопроводе в Уссурийске в Приморском крае. Об этом сообщил журналистам 14 августа представитель регионального министерства ГО и ЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Уточняется, что авария произошла около 09:30 по местному времени на газовой трубе высокого давления, расположенной перед пунктом распределения на улице Раковской на территории Уссурийска. Возгорания газа в результате прорыва не произошло.

На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб, трубу оперативно перекрыли и приступили к ликвидации последствий аварии. Отмечается, что социально значимых объектов, жилых домов и дорог в районе прорыва трубы нет.

По информации, полученной порталом VLADIVOSTOK1. RU в администрации города, пострадавших в результате происшествия нет. Причины аварии устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в посёлке городского типа Кореиз на территории Крыма произошло повреждение газопровода. В результате без газоснабжения остались около 500 абонентов.