Гавайи, США, 14 августа, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Жалобы на недостаточную помощь от властей массово поступают от жителей острова Мауи, где уже несколько дней бушуют самые смертоносные за последние сто лет в штате Гавайи природные пожары. Об этом 13 августа сообщила газета The New York Times.

Cameron Strandberg Пожар

Отмечается, что жители острова, вынужденные покинуть свои дома, получают значительно больше помощи от волонтёров, чем от правительства. Как рассказали местные жители, власти штата и федеральные власти предоставляют продовольствие и организовали пункты временного размещения, но этой помощи недостаточно для пострадавших.

В частности, жители западной части острова Мауи испытывают сложности из-за дефицита горючего, необходимого для автомобилей и генераторов. Кроме того, указывается, что пропитание для пострадавших во многом обеспечивается за счёт неравнодушных волонтёров и населения острова. От правительственных служб поступает только малая часть помощи, недостаточная для удовлетворения острых потребностей пострадавших от пожаров.

Также жители вспомнили, что предупреждения о пожаре, которые поступали со стороны властей, были хаотичными и не позволяли понять степень опасности и вовремя принять ответные меры.

Ранее ИА Регнум сообщало, что стоимость восстановления строений, уничтоженных пожарами на Гавайских островах, может обойтись как минимум в 5,52 миллиарда долларов США. При этом член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обратила внимание на то, что Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям США недополучило финансирование в размере $4 миллиарда, в то время как вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине.

По последним данным, природные пожары на Гавайях привели к гибели не менее 93 человек. Пожар стал самым смертоносным лесным пожаром в истории США за более чем столетие. Огонь сжёг более 2100 акров (850 га), разрушил или повредил более 2,2 тыс. построек, не менее 4,5 тыс. человек в связи с произошедшим нуждаются во временном жилье.