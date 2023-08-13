Донецк, 13 августа, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины утром 13 августа выпустили по трём населённым пунктам Донецкой Народной Республики 34 снаряда. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По данным представительства, в период с 05:35 по 06:26 по Донецку было выпущено 19 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, среди которых шесть кассетных. Горловка подверглась обстрелу с 06:10 по 06:25, по ней ВСУ выпустили 11 снарядов калибра 152 миллиметра. Озеряновку противник обстрелял в 06:05, по ней выпустили четыре снаряда того же калибра.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 13 августа, представительство ДНР в СЦКК сообщало о 46 фактах обстрела территорий Донецкой Народной Республики. Суммарно Вооружённые силы Украины выпустили 154 единицы различных боеприпасов.

Под обстрелом оказались Донецк (Куйбышевский, Петровский, Киевский, Кировский районы), Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка, Луганское и Светлодарск.