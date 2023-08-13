Кубинка, Московская область, 13 августа, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения специальной военной операции новую систему разведки «Квазимачта». Президент концерна Алан Лушников сообщил 13 августа, что она включает в себя работающий по проводам с земли беспилотник, способный зависнуть на 24 часа.

Kalashnikov.com Цех концерна «Калашников»

«Вы видели на нашем открытом показе большой хороший комплекс — это «Квазимачта». Коптер, который используется в разведке. Он себя очень хорошо показал в практической апробации — в специальной военной операции», — заявил он журналистам.

Лушников добавил, что концерн предложит комплекс государственному заказчику. В «Калашникове» уточнили, что «Квазимачта» состоит из большого квадрокоптер, который питается электричеством проводами с земли и может висеть в воздухе не менее 24 часов. Связь с ним также выполняется по проводам, и при этом дрон не подвержен влиянию средств радиоэлектронной борьбы. Рабочая высота беспилотника-платформы — до 100 метров, он способен поднять в воздух аппаратуру весом до двух килограмм. Также система позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.

Как сообщало ИА Регнум 26 мая, «Калашников» объявил о начале работы нового дивизиона беспилотников и кратном увеличении их производства. Основной задачей дивизиона будет производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами, предназначенными для высокоточного поражения удалённых одиночных и групповых наземных объектов.

Перед этим сообщалось, что в России разработали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолётного типа. Летательный аппарат оснащён турбореактивной силовой установкой. Он может совершать полёты дальностью до 90 км с максимальной скоростью 400 км/ч, крейсерской — 200 км/ч. По словам конструкторов, беспилотник сделан реактивным для придания ему большей скорости и возможностей для совершения манёвров. Помимо этого, дрон оснащён искусственным интеллектом и компьютерным зрением.