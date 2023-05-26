Ижевск, 26 мая, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» объявил о начале работы нового дивизиона беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и решил кратно расширить их производство, сообщила 26 мая пресс-служба концерна.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

В сообщении отмечается, что основной задачей дивизиона будет производство комплексов с управляемыми барражирующими боеприпасами. Они предназначены для высокоточного поражения удалённых одиночных и групповых наземных объектов противника.

Кроме БПЛА дивизион будет производить наземные средства их запуска, контрольно-проверочные машины, мобильные пункты управления из состава комплексов для корректировки стрельбы высокоточных боеприпасов, средства обслуживания техники специального назначения.

«После намеченного на этот год технического перевооружения в следующем 2024 году мы сможем увеличить в несколько раз количество производимых БПЛА в нашей традиционной нише — барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники», — приводит пресс-служба слова президента АО «Концерн «Калашников» Алана Лушникова.

Точное количество и объёмы он не озвучил, но пообещал, что «увеличение производства всей спецтехники будет кратным».

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для Министерства обороны России.

Комплект разработали вместе со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения, и отличается он расцветкой, эргономикой и материалами с улучшенными свойствами. Состоит комплект из термобелья, кофты, летнего и утеплённого костюмов, летней фуражки, демисезонной шапки и шарфа.