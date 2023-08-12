Вашингтон, 12 августа, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Решение украинского командования о проведении контрнаступления повлекло огромные потери ВСУ и фактически стало преступлением. Об этом 12 августа сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум

«На мой взгляд, это преступление, как поступили с этими ребятами», — сказал он в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По оценке Джонсона, в результате наступательных действий украинские войска потеряли около 60 тыс. военнослужащих, при том что у Киева изначально не было шансов на успех.

Также 12 августа ИА Регнум сообщало, что, по мнению немецких СМИ, российские войска действиями на северо-востоке зоны специальной военной операции срывают контрнаступление ВСУ на юге.

В Германии также назвали провальной тактику ВСУ с применением для атаки малых групп военных, которая не позволяет им перехватывать инициативу, чтобы добиться огневого превосходства. В то же время отмечается, что при большом количестве групп растёт вероятность нанесения удара по своим.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. В Минобороны России отметили, что украинские военные не смогли добиться никаких успехов ни на одном из тактических направлений, но понесли при этом большие потери — за два месяца ВСУ потеряли 43 тыс. военнослужащих и 4,9 тыс. единиц техники.

Президент России Владимир Путин 30 июля сообщил, что украинская армия сменила тактику, пытаясь сохранить бронетехнику, и использует на передовой только пехоту. Причиной для этого стали большие потери, понесённые Украиной ранее, отметил российский лидер.