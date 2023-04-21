Варшава, 21 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, в ходе которого должно быть обсуждено продолжение военной помощи Украине и развитие её военного взаимодействия с Польшей и Литвой, прокомментировал 21 апреля польский политолог и публицист Якуб Можняк. Его слова цитирует портал NDP.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Политолог уточнил, что речь идёт о создании так называемого литовско-польско-украинского корпуса.

«Чтобы создать польские подразделения в составе интернационального корпуса, министерство национальной обороны уже проводит широкомасштабную пропагандистскую кампанию среди поляков. Происходит массовая рассылка смс-сообщений и электронных писем с приглашением добровольцев в Люблин, где находится штаб этого подразделения», — отметил эксперт.

Можняк добавил, что, по его мнению, желающих принимать участие в военных действиях в чужой стране среди жителей Польши точно не будет много, и сейчас эта рекламная кампания вызывает только раздражение и возмущение.

При этом он указал, что такие настроения имеются среди поляков уже в самом начале пропагандистской кампании минобороны Польши, которое для увеличения её масштабов пытается привлечь к этому рекламные агентства, а также органы местного самоуправления и общественные организации, включая профсоюзы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши не может отказаться от планов получения контроля над территориями Западной Украины и выжидает удобного момента для этого. Он уточнил, что Варшава уверена, что главным условием для воплощения такой идеи в жизнь является крах государственности на Украине после поражения Киева в военном конфликте.