Афины , 13 августа, 2023, 13:01 — ИА Регнум. У берегов греческого острова Крит произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом 13 августа сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Lefteris Partsalis/Zuma/TASS

По данным центра, эпицентр располагался на расстоянии 26 км в юго-восточном направлении от города Палеохора, в котором проживают 1 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 25 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа у берегов северной части Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Оно ощущалось в префектурах Хоккайдо, Аомори, Ивате, Акита. Угроза цунами не объявлялась.

До этого не менее 23 человек пострадали при землетрясении в турецкой провинции Малатья в восточной части страны. По данным сейсмологов, произошли подземные толчки магнитудой 5,3.