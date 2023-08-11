Токио, 11 августа, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи в районе северной части Японии. Об этом 11 августа на своём сайте сообщила геологическая служба США.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы в 00:14 по всемирному координированному времени (03:14 мск). Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана между островами Хоккайдо и Хонсю. Город-порт Аомори с населением более 298 тысяч человек располагался в 117 км на восток от эпицентра.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 39 км. Угроза цунами не объявлялась, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Подземные толчки ощущались в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Акита.

Ранее ИА Регнум сообщало о 23 пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,3 в турецкой провинции Малатья. Из них 22 человека пострадали в Малатье и один человек получил травмы в Адыямане после прыжков с высоты и падений.

Также сообщалось, что в Южно-Сахалинске затопило восьмиэтажный жилой дом. Причиной стало землетрясение магнитудой 3,3. В результате подземных толчков разорвало ливневую трубу здания.