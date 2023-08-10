Анкара, 11 августа, 2023, 00:26 — ИА Регнум. Как минимум 23 человека пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Малатья. Об этом 10 августа сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Как уточнил Коджа, 22 человека пострадали в Малатье и один человек получил травмы в Адыямане после прыжков с высоты и падений. Как указал глава минздрава Турции, в эпицентр подземных толчков направлена 21 карета скорой помощи, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Землетрясение магнитудой 5,3, по данным сейсмологов из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) Турции, произошло в восточной части страны. Подземные толчки были зафиксированы в 17:48 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах на юго-восток от Малатьи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в провинции Конья в центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0, эпицентр был расположен в районе Сельчуклу. Сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 5,1.

25 июля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 18 км от города Козан в провинции Адана к северо-востоку.