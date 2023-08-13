Москва, 13 августа, 2023, 08:14 — ИА Регнум. В результате пожара в двух частных домах на территории Новой Москвы погиб один человек и двое пострадали. Об этом 13 августа рассказали в экстренных службах.

Артур Салимов/РИА Новости

«Произошло загорание двух частных домов в деревне Картмазово. В результате пожара один человек погиб, ещё двое пострадали», — процитировал слова представителя экстренных служб ТАСС.

Он отметил, что экстренные службы уже прибыли на место пожара, площадь возгорания и причины его возникновения уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спасатели потушили пожар, вспыхнувший в трюме грузового судна «Терский берег», которое стоит у причала в Архангельске. Данных о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что число жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 89 человек. Это рекордное количество погибших от огня в новейшей истории США.