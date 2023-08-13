Гавайи, США, 13 августа, 2023, 06:45 — ИА Регнум. До 89 человек возросло число жертв лесных пожаров на Гавайях, это рекордное число погибших от огня в новейшей истории США. Об этом 12 августа сообщает телеканал NBC News со ссылкой на губернатора Гавайев Джоша Грина.

Cameron Strandberg Пожар

Как отметил губернатор, число погибших в результате пожаров на Гавайях достигло 89 человек, таким образом, этот пожар стал самым смертоносным в новейшей истории США за последние сто лет. До этого 85 человек погибли в 2018 году во время печально известного природного пожара в штате Калифорния.

Губернатор уточнил, что речь идёт о людях, которые погибли вне домов и других укрытий. Помимо официально подтверждённого числа погибших, сотни людей значатся пропавшими без вести. Разбора завалов, по словам Грина, ещё не проводилось, поэтому вероятно, что количество жертв возрастёт, и власти хотят подготовить людей к этому.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались 9 августа из-за сухой, жаркой погоды, а сильный ветер способствовал распространению огня. Площадь нескольких очагов горения превысила 400 гектаров. По состоянию на 12 августа было повреждено или разрушено в общей сложности 2200 зданий и других построек, сожжено около 880 гектаров земли. Многие исторические достопримечательности Гавайев утеряны навсегда.

На настоящий момент шесть пожаров действуют на Мауи и на Большом острове, официальные лица заявили, что пожар в Лахайне локализован на 85%. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жертвами природных пожаров на Гавайях стали 80 человек. Президент США Джозеф Байден распорядился подключиться к борьбе с пожарами всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным. Для помощи местным властям задействовали бойцов нацгвардии и военные вертолёты.