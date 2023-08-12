Архангельск, 13 августа, 2023, 01:51 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар в трюме грузового судна «Терский берег», стоящего у причала в Архангельске, сообщило в своём Telegram-канале Главное управление МЧС России по Архангельской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Огонь удалось потушить в 22:27 по местному времени (совпадает с московским). В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщение о возгорании на судне поступило примерно в 14:30. Экипаж корабля эвакуировался без помощи спасателей.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности № 2. Для борьбы с огнем привлекли 45 человек и 12 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая произошёл пожар на российском рыболовецком судне в гавани Камчхон в Пусане в Южной Корее. Огонь вспыхнул в месте хранения оборудования на носовой палубе. С судна эвакуировали 65 человек.

12 августа на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге загорелся катер длиной девять метров. Пожар уничтожил судно полностью. В результате происшествия никто не пострадал.