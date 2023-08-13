Вашингтон, 13 августа, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Киев и Варшава из-за сложившегося напряжения в своих отношениях рискуют наделать ошибок, которые приведут к прекращению сотрудничества Польши с Украиной, заявил бывший украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью газете The Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Он отметил, что такие проблемы могут возникнуть из-за действий «отдельных лиц», поступки которых способны иметь «большое значение». По словам Милованова, невозможно точно определить, как будут протекать такие процессы.

Экс-министр добавил, что характер отношений между двумя странами сигнализирует об истощении и усталости от конфликта, а также о «расшатанных нервах».

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил Украину в неблагодарности по отношению к польской стороне, которая оказала огромную поддержку киевскому режиму. После этого украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого. Дипломату заявили, что слова Пшидача «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

2 августа заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский выразил мнение, что отдельные представители украинских властей ухудшают дипломатические отношения между Польшей и Украиной. Замглавы ведомства подчеркнул, что у киевских властей «выплеснулись определенные эмоции».

9 августа польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский написал, что США, Германия и Украина планируют сменить действующее правое правительство Польши. По его утверждениям, эти страны договорились «свергнуть» правящую в республике консервативную партию «Право и справедливость» (PiS).