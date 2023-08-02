Варшава, 2 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Отдельные представители украинских властей ухудшают дипломатические отношения двух государств, заявил замглавы МИД республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM. По словам политика, у украинских властей «выплеснулись определенные эмоции».

Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS

Заявлению предшествовал вызов посла Польши в украинский МИД 31 августа из-за слов Варшавы о неблагодарности Киева. Так, польские политики призвали Киев быть благодарнее за всю западную и польскую помощь.

В ответ на вызов своего посла Варшава пригласила на разговор и украинского дипломата.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что вызов посла Польши Бартоша Цихоцкого в МИД Украины является недопустимым. По его словам, такие ошибки не должны происходить с учётом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине. Моравецкий также подчеркнул, что интересы ни одной другой страны никогда не будут превалировать над интересами Польши.

Кроме того, генеральный секретарь правящей партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский возмутился в Twitter поведением Киева. Вызов польского посла он называл игрой с огнём.

На фоне дипломатического скандала между Украиной и Польшей украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев очень ценит «историческую поддержку» Варшавы. Он отметил, что Киев не позволит испортить отношения между народами Украины и Польши, а «эмоциям точно стоит остыть».

История получила продолжение в социальных сетях. Так, один из пользователей отметил, что Украина сама создаёт трещины в отношениях, когда указывает польскому правительству, как ему поступать. Другой интернет-пользователь напомнил, что для вступления Украины в Евросоюз и НАТО Киеву нужно получить согласие Польши. Он рекомендовал украинскому президенту не наживать себе врага.

1 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что в Киеве, похоже, начали догадываться о том, что помощь со стороны Польши может привести к утрате Украиной западных регионов. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты.

«Польша хотела бы подчинить себе территории Западной Украины, превратив их в зону своего влияния», — считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

Кроме того, как полагает эксперт, поляки в жёсткой форме потребуют от жителей Западной Украины отречься от Бандеры, Шухевича и прочих пособников фашистов, виновных в Волынской резне.

В свою очередь кандидат исторических наук, политолог, публицист Михаил Смолин отметил, что

польские элиты оказались в тупике, когда окончательно разорвали отношения с Россией и сделали ставку на поддержку Украины, которую они рассматривают лишь в корыстных целях, желая получить её западные земли. Но пока Варшава лишь тратит средства на Киев, ничего не получая взамен. По мнению историка, польские власти, как и украинские, «покупаются» на убеждения США, что якобы они борются за свободу и независимость европейских стран. При этом между двумя, казалось бы, дружественными республиками уже звучат нотки недовольства, подчеркнул Смолин.

О том, что Польша со своей проукраинской позицией загнала сама себя в тупик, написал в своей статье главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард. Слова польских политиков о «гибели украинцев за нашу свободу» — абсурд, не имеют отношения к действительности, а конфликт на Украине касается только отношений Москвы и Киева, подчеркнул главред.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Польша хочет вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», войдя туда под «натовским зонтиком». Он также напомнил, что Варшава получила много западных земель благодаря Сталину.

Глава государства поручил главе СВР Сергею Нарышкину тщательно отслеживать планы Польши в отношении Украины.