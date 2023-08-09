Варшава, 9 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. США, Германия и Украина собираются сменить действующее правое правительство Польши, написал польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский в статье на сайте TVP.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт напомнил о ряде дипломатических инцидентов, которые произошли с мая в отношениях Киева и Варшавы. Журавский отмечает, что такая ситуация вызывает удивление и разочарование у польской стороны, но причины необходимо искать на Западе.

Политолог считает, что Германия хотела бы «свергнуть» партию «Право и справедливость» (PiS), которая является правящей в Польше. В Берлине якобы воспринимают эту политическую силу как враждебную ФРГ и стремящуюся в будущем наладить отношения с Россией.

При этом уже в Вашингтоне видят в PiS препятствие для достижения гармоничного сотрудничества между США, Германией и Польшей. Журавский полагает, что страны, участвующие в «сговоре», попытаются «утопить» «Право и справедливость» на следующих выборах в польский парламент, чтобы партия не смогла набрать нужного числа голосов и сформировала бы своё правительство.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа заместитель министра внутренних дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Киева и Варшавы ухудшились после высказываний министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности украинских властей за помощь со стороны Польши.

Ранее Пшидач призвал Украину «начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы. После этого украинское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого, которому сообщили, что слова польского министра о неблагодарности Киева не соответствуют действительности.

2 августа обозреватель газеты Myśl Polska Адам Смех написал в своей статье, что принятие политики пробандеровской Украины грозит существованию Польши. Он также выразил мнение, что PiS своими действиями зашла в тупик, одновременно поддерживая киевский режим и игнорируя национальные интересы Польши.