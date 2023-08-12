Гатчина, Ленинградская область, 12 августа, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Полицейские в Гатчинском районе Ленинградской области, преследуя угонщика, открыли стрельбу по колёсам автомобиля, на котором он пытался скрыться, сообщили 12 августа в региональном управлении МВД. Опубликовано видео преследования и задержания.

Угонщика сотрудники Госавтоинспекции преследовали на автодороге «Санкт-Петербург — Псков». Заметив нарушителя правил дорожного движения, сотрудники правоохранительных органов попытались его остановить.

Требования инспекторов он проигнорировал, увеличив скорость. При этом он продолжал нарушать правила, создавая на дороге угрозу для безопасности водителей и пешеходов.

Сотрудники полиции продолжили преследование. Пока шла погоня, выяснилось, что машина находится в розыске. Полицейским пришлось сделать несколько выстрелов по колёсам угнанного автомобиля.

Автомобиль остановили в Волосовском районе. Когда угонщика задержали, оказалось, что он нетрезв. К тому же выяснилось, что его дважды лишали водительских прав. Задержанному предъявили обвинения.

12 августа в МВД сообщили, что в Омской области полицейские остановили пьяного водителя.

Пока составляли протокол, мужчина, достав из салона своего авто большой нож, направился к машине полицейских. На призывы остановиться он не реагировал. Один из правоохранителей выстрелил в воздух, затем злоумышленника задержали. Выяснилось, что он лишён водительских прав за вождение в пьяном виде.

12 августа по Кронштадтскому шоссе в Санкт-Петербурге 19-летний водитель сбил 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Школьника госпитализировали с травмами головы и ушибами по всему телу. Сбившего его водителя, как выяснилось, неоднократно привлекали к административной ответственности.