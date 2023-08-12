Санкт-Петербург, 12 августа, 2023, 13:15 — ИА Регнум. 19-летний водитель автомобиля, который привлекался к административной ответственности 14 раз, сбил школьника, сообщил РЕН ТВ.

Дарья Драй ИА Регнум

По информации источника, водитель сбил 11-летнего школьника, который ехал на велосипеде по Кронштадтскому шоссе. Мальчик попал в больницу в тяжёлом состоянии с травмами головы и ушибами по всему телу.

При этом водитель, сбивший ребёнка, восемь раз привлекался за превышение скорости.

Как сообщало ИА Регнум, двигавшийся на мотоцикле в Октябрьском районе Волгоградской области подросток в ночь на 2 июля сбил двоих пешеходов — 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка. Всех троих участников ДТП госпитализировали.