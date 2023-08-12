Нальчик, 12 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Сотрудники спасательных служб завершили эвакуацию на вертолёте всех туристов, которые пострадали в результате камнепада в горах в Кабардино-Балкарии. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«МЧС России на вертолёте эвакуировало всех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всех эвакуированных туристов передали медикам в Нальчике, и добавляется, что всего вывезли пятерых пострадавших и тело одного погибшего.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825833" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что один человек погиб и пятеро пострадали в результате камнепада в Черекском районе КБР. Трагический инцидент произошёл у альпинистского лагеря «Безенги» («Судейские ночевки») на высоте 3500 метров.

Позднее на место камнепада вылетел вертолёт со спасателями МЧС России. Спасатели начали поэтапную эвакуацию группы туристов из семи человек.