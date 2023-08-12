Нальчик, 12 августа, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В район «Судейские ночевки» в Черекском районе Кабардино-Балкарии, где произошёл обвал горной породы, вылетел вертолёт со спасателями МЧС России. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Юрий Смитюк/ТАСС

«В 8:40 на место вылетел коммерческий вертолёт со спасателями на борту. Дальнейшая информация уточняется», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ГУ МЧС пояснили, что запланирована поэтапная эвакуация группы в составе семи человек.

«По предварительной информации, один человек погиб, но данные будут уточняться по прибытии спасателей», ― сообщили журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, сообщение о том, что в Черекском районе в альплагере «Безенги» («Судейские ночёвки») на высоте 3500 метров группа туристов из пяти человек попала под камнепад, поступило в МЧС в 06:00 мск 12 августа.

На помощь туристам выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. По информации директора лагеря «Безенги» Алия Анаева, горные массы на место стандартных ночёвок обрушились ночью с вершины Дых-Тау. В результате один человек погиб, пятеро получили различные травмы.

Он уточнил, что там ночевали две группы ― шестеро альпинистов и трое незарегистрированных туристов.