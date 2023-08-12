Нальчик, 12 августа, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

VladVD Безенги. Кабардино-Балкария

ЧП произошло около 02:00 мск в районе альпинистского лагеря «Безенги» («Судейские ночевки»), расположенного на высоте 3500 метров. На этом месте остановились на ночёвку две группы туристов и альпинистов из Санкт-Петербурга.

Ночью произошло обрушение горных пород с горы Дых-Тау, по предварительным данным, пострадали пять человек, один погиб.

На поисково-спасательные работы выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Решается вопрос о применении авиации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что казахстанские спасатели нашли в горах у Алма-Аты тело туриста, который, по предварительной информации, является гражданином России, находившемся в розыске с 5 августа.

Также в МИД России 5 августа сообщили, что в результате схода оползня в Грузии погибла российская туристка. Гражданка России погибла в грузинском регионе Рача.