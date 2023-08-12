Луганск, 12 августа, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Украинские войска дистанционно применяют на краснолиманском направлении в ЛНР самозакапывающиеся мины иностранного производства. Об этом 12 августа рассказал журналистам военнослужащий одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Военный отметил, что противник использует автоматически закапывающиеся мины иностранного производства, которые срабатывают на определённые радиоволны.

«Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10-15, и вы её не видите, щупом её сложно нащупать, тем более очень опасно (она может среагировать на металл — прим. ИА Регнум.)», — пояснил он.

Военнослужащий уточнил, что при обнаружении таких мин их лучше расстреливать, и добавил, что их могут забрасывать на позиции дистанционным способом, к примеру, с использованием кассетных боеприпасов для РСЗО.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа в пресс-службе СК сообщили, что Украина ещё до начала российской спецоперации получила вооружение и боеприпасы от 20 стран, из которых 16 — члены НАТО. По материалам следствия, поставки зарубежного вооружения Киеву начались с 2014 года.

Позднее обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг написал, что БМП производства США Bradley оказались одним из самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую поставили Киеву. Эксперт уточнил, что 20% задействованного ВСУ в контрнаступлении вооружения, включая большое количество западного, повредили или уничтожили в первые две недели.