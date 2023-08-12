Владивосток, 12 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В Приморском крае арестовали двух участников вооружённой банды. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

На заключении под стражу настаивало надзорное ведомство. Суд учёл позицию прокурора и избрал для двух иностранных граждан меру пресечения в виде ареста на один месяц 12 суток. Кроме участия в устойчивой вооружённой группе, одному из подсудимых предъявили обвинение в организации незаконной миграции.

«По версии следствия, фигуранты вошли в состав банды, созданной их соотечественником в январе 2023 года с целью нападения на граждан, совершения вымогательств денежных средств и других преступлений», ― говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Так, один из подозреваемых в июле 2023 года вымогал 100 тыс. рублей у своего знакомого с применением насилия. Второй участник банды вступил в сговор с начальником отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю. Женщина из личной заинтересованности вне очереди оформляла иностранцам документы, позволяющие пребывать им на территории России. В том числе она рассматривала заявления, поданные с нарушением установленных законом сроков.

Также суд отправил под домашний арест на один месяц и 12 суток начальника отдела по вопросам трудовой миграции.

Как сообщало ИА Регнум, на днях сотрудники Следственного комитета, ФСБ и столичного главка МВД пресекли деятельность преступной группировки, незаконно помогавшей жителям Украины получить российское гражданство.

По версии следователей, злоумышленники оформляли желающим получить гражданство России справки, что они проживали в ДНР до вхождения республики в состав страны. Это позволяло оформить паспорт в упрощённом порядке. Всего правоохранители задержали семерых человек. Свою вину они признали.

В конце июля преступную группу из четырёх человек задержали в Санкт-Петербурге. Им предъявили обвинения в пяти эпизодах разбоя с общим ущербом более 19 млн рублей.