Москва, 11 августа, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета, ФСБ и столичного главка МВД пресекли деятельность преступной группировки, незаконно помогавшей жителям Украины получить российское гражданство. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба столичного СК на сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За денежное вознаграждение они изготавливали документы или вносили в документы, удостоверяющие их личности, заведомо ложные сведения о регистрации на территории Донецкой Народной Республики в период, предшествующий ее вхождению в состав РФ», — говорится в сообщении.

По версии следователей, злоумышленники оформляли желающим получить гражданство России справки, что они проживали в ДНР до вхождения республики в состав страны. Это позволяло оформить паспорт в упрощённом порядке.

Правоохранители задержали семерых человек, в ходе обысков обнаружили штампы, печати и бланки госорганов, в том числе иностранных государств. Задержанные признали вину, в суде рассмотрят для них меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства гражданам ДНР, ЛНР, а также Украины. До этого с 2019 года такая процедура распространялась только на жителей республик Донбасса.