Ниамей, 12 августа, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Встречу глав генштабов стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), посвящённую ситуации в Нигере, перенесли на неопределенный срок. Об этом 11 августа сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

Заседание по Нигеру было назначено на 12 августа, но было перенесено на неопределённый срок по техническим причинам. Источники агентства уточнили, что первоначальная цель встречи состояла в информировании лидеров стран ЭКОВАС о дальнейших планах по активации и развёртыванию резервных сил.

По данным телеканала Al-Mayadeen, намеченная встреча состоится в столице Ганы Аккре на следующей неделе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара уточнил, что его страна отправит в Нигер от 850 до 1100 человек и в военной операции примут участие Бенин, Нигерия и другие страны.

Экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере состоялся 10 августа в столице Нигерии Абудже. Организация поручила комитету начальников штабов обороны задействовать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере, где произошёл мятеж.

В свою очередь, мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохаммеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.