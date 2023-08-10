Ниамей, 10 августа, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохаммеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну. Об этом 10 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на анонимных западных чиновников.

Global Look Press Протесты в Нигере

«Официальный представитель США подтвердил эту версию, также говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить со СМИ», — говорится в сообщении.

Нуланд прибыла в Ниамей и встретилась 7 августа с назначенным мятежниками начальником генштаба армии Нигера Муссой Салау Барму. Она назвала переговоры откровенными и сложными. По неподтверждённым данным, Нуланд хотела встретиться с Базумом, но ей отказали.

Как сообщало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении. При этом отстранённый от власти президент сумел созвониться с госсекретарём США Энтони Блинкеном и попросить помощи. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало вернуть власть президенту и пригрозило применить военные методы.

Радиостанция RFI сообщила, что Нигерия планирует отправить в Нигер военный контингент численностью 25 тыс. человек. Кроме того, по данным издания, к интервенции планируют присоединиться Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар. Позднее, 9 августа созданный мятежниками Национальный совет спасения родины (НССР) заявил, что французские военные атаковали президентскую нацгвардию Нигера, а также на территорию республики незаконно прибыл французский самолёт. По информации НССР, французские военные освободили террористов.

После этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва поддерживает урегулирование ситуации в Нигере и выступает против силового вмешательства ЭКОВАС. Он отметил, что вторжение, скорее всего, не будет способствовать нормализации обстановки в республике.