Мятежники в Нигере пригрозили Нуланд убить свергнутого президента Базума
Мятежники в Нигере пригрозили Нуланд убить президента Базума в случае вторжения
Ниамей, 10 августа, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохаммеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну. Об этом 10 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на анонимных западных чиновников.
«Официальный представитель США подтвердил эту версию, также говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить со СМИ», — говорится в сообщении.
Нуланд прибыла в Ниамей и встретилась 7 августа с назначенным мятежниками начальником генштаба армии Нигера Муссой Салау Барму. Она назвала переговоры откровенными и сложными. По неподтверждённым данным, Нуланд хотела встретиться с Базумом, но ей отказали.
Как сообщало ИА Регнум, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении. При этом отстранённый от власти президент сумел созвониться с госсекретарём США Энтони Блинкеном и попросить помощи. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало вернуть власть президенту и пригрозило применить военные методы.
Радиостанция RFI сообщила, что Нигерия планирует отправить в Нигер военный контингент численностью 25 тыс. человек. Кроме того, по данным издания, к интервенции планируют присоединиться Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар. Позднее, 9 августа созданный мятежниками Национальный совет спасения родины (НССР) заявил, что французские военные атаковали президентскую нацгвардию Нигера, а также на территорию республики незаконно прибыл французский самолёт. По информации НССР, французские военные освободили террористов.
После этого заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Москва поддерживает урегулирование ситуации в Нигере и выступает против силового вмешательства ЭКОВАС. Он отметил, что вторжение, скорее всего, не будет способствовать нормализации обстановки в республике.