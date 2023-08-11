Ямусукро, 11 августа, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер, заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

Warandpeace.ru Солдаты ЭКОВАС

«Начальники штабов проведут ещё несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», — приводит AFP слова главы Кот-д’Ивуара.

Алассан Уаттара добавил, что страна отправит в Нигер от 850 до 1100 тысяч человек.

Экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере состоялся в четверг, 10 августа, в столице Нигерии Абудже. Организация поручила комитету начальников штабов обороны задействовать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере, где произошёл мятеж.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля ЭКОВАС провело первое заседание по сложившейся в Нигере ситуации. Организация дала мятежникам в Нигере неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок, в противном случае ЭКОВАС примет меры, которые посчитает необходимыми.