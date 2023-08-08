Екатеринбург, 8 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» победил «Ростов» в матче второго тура группового этапа Кубка России 8 августа. Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена».

Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок ФК «Урал» Александр Юшин

Встреча завершилась со счетом 1:0, победный гол на 41‑й минуте забил нападающий Александр Юшин. В следующем туре «Урал» проведёт гостевой матч с казанским «Рубином». Игра состоится 29 августа, после этого на следующий день «Ростов» примет московский «Локомотив».

Как сообщало ИА Регнум, перед этим «Урал» разгромил «Химки» в матче 29-го тура РПЛ. Юшин отметился голами в том матче — оформил дубль, забив на 24-й и 40-й минутах. Также отличился полузащитник Даниэль Мишкич на 63-й минуте.

Юшин родился в 1995 году в Москве. В шесть лет начал обучение в школе столичного «Спартака». В 2015 году ездил на просмотр в македонский «Тетекс», прошёл два сбора, но не был заявлен на официальные матчи по причине необходимости выплаты компенсации «Спартаку». Позднее стал игроком армянского клуба «Улисс». В 2016 году подписал контракт с белорусским клубом «Белшина», в его составе провёл 21 матч и забил 1 гол. В 2017 году вернулся в Россию и начал выступать за московские клубы «Металлург» и ФШМ в любительской лиге. Через год подписал контракт с клубом ПФЛ «Калуга».