Херсон, 11 августа, 2023, 09:01 — ИА Регнум. В Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с оружием и боеприпасами. Об этом 11 августа сообщил сайт «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Полицейским стало известно, что боеприпасы, запрещённые в гражданском обороте, могут храниться дома у 59-летнего жителя Скадовска Херсонской области.

В результате проверки сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ обнаружили и изъяли из жилища мужчины два автомата АК-74 калибра 5,45 мм, почти 860 патронов калибра 5,45 мм, три подсумка для боекомплекта, а также 12 магазинов для АК-74.

«Найденное оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы в экспертно-криминалистический цент ГУ МВД России по Херсонской области», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля тайник с пулемётом и большим количеством патронов сотрудники полиции обнаружили в Энергодаре. В гараже, который принадлежал проживающему на контролируемой Киевом территории активисту украинских групп, хранились пулемёт Калашникова, сменный ствол к нему и четыре металлических коробки, в которых находилось 700 патронов калибра 7,62 мм.

В мае сотрудники управления ФСБ по Херсонской области нашли тайник с оружием запрещённого в России «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Схрон обнаружили в лесополосе на территории Генического района. В нём находились гранаты, патроны калибра 5,45 мм и гранатомёт иностранного производства. Оружие и боеприпасы уничтожили накладным зарядом на месте обнаружения.