Херсон, 26 мая, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Сотрудники управления ФСБ по Херсонской области нашли тайник с оружием запрещенного в России «Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

ФСБ РФ/РИА Новости Тайник с оружием

«В ходе совместных разыскных мероприятий УФСБ России по Херсонской области и ГУ МВД России по Херсонской области в лесополосе на территории Генического района обнаружен схрон, в котором находились гранаты, патроны калибра 5,45 мм и гранатомет иностранного производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оружие и боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники полиции обнаружили тайник с гранатомётом, гранатами и другими боеприпасами в населённом пункте Троицкое в ЛНР. Из тайника были изъяли гранатомёт РПГ-25, десять гранат РГД, две гранаты РГН, тринадцать гранат Ф-1, запал УДЗ, двенадцать запалов УЗРГМ, взрыватель РГМ-2, а также тротиловая шашка весом 200 г и более 600 патронов различного калибра.

4 мая в Запорожской области полицейские обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Схрон находился на территории одного из предприятий в посёлке Михайловка. Из тайника изъяли автомат Калашникова, ручную гранату и около 3000 единиц патронов разного калибра.

В апреле полицейские обнаружили в Запорожской области схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом. Тайник находился в овраге у села Дмитровка Бердянского района. Из схрона изъяли свыше десяти единиц боеприпасов и около 2 кг взрывчатки.

В Запорожской области под металлическим мусором у посёлка Михайловка полицейские обнаружили танковые и артиллерийские снаряды. В тайнике на одном из полей находились 15 танковых осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм, 13 зарядов к ним и 21 артиллерийский взрыватель. Схрон находился в яме, а сами боеприпасы забросали железным мусором, чтобы металлоискатель не смог на них указать.