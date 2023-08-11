Вашингтон, 11 августа, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Американские власти собираются привлечь через различные международные источники около $200 млрд для выделения помощи развивающимся странам, в числе Украине, заявила журналистам министр финансов США Джанет Йеллен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Она уточнила, что указанную сумму планируется собрать при поддержке со стороны партнеров и союзников Вашингтона. Глава ведомства добавила, что США сохраняют «твердую приверженность выполнению обязательств по помощи украинскому народу и правительству».

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что американский президент Джо Байден попросил Конгресс Соединённых Штатов выделить $40 млрд на различные программы, в том числе и на финансирование Киева.

Украина должна получить из этой суммы $24 млрд, в том числе и на военные нужды. При этом еще в марте Пентагон пообещал украинской стороне передать до конца года различные виды вооружений общим объемом $30 млрд.