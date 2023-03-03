Вашингтон, 3 марта, 2023, 06:02 — ИА Регнум. Минобороны США за 2022 год обязалось поставить Киеву артиллерию, ракеты, радарные системы, миллионы патронов и другое вооружение на 30 млрд долларов. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В список поставок ВСУ входят 10 тыс. зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также свыше 1,5 млн артиллерийских снарядов и боеприпасов.

Ожидается, что 3 марта США объявят ещё об одной поставке на 400 млн долларов. Планируется передать ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, снаряды для БМП Bradley и другую тяжелую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, долгий процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов в США приведёт к тому, что натовская техника, направляемая Киеву, окажется бесполезной. Об этом пишет обозреватель Калеб Ларсон.