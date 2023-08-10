Орехов, Запорожская область, 10 августа, 2023, 06:47 — ИА Регнум. На ореховском направлении в Запорожской области российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили бронеавтомобиль «Казак» Вооружённых сил Украины. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Бойцы армейского спецназа «Осман» уничтожили российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронеавтомобиль «Казак» ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области», — сообщило агентство.

Отмечается, что после поражения машина, прибывшая на передовую для эвакуации военнослужащих ВСУ, лишилась способности самостоятельно передвигаться и осталась на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, ранее The Telegraph сообщило, что украинские военнослужащие считают российский ударный беспилотник «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA, одной из главных своих угроз. Журналисты издания подчеркнули, что барражирующий боеприпас способен с лёгкостью выводить из строя украинскую бронетехнику, несмотря на небольшие габариты.