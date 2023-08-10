Южно-Сахалинск, 10 августа, 2023, 09:20 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске затопило восьмиэтажный жилой дом. Причиной стало землетрясение. В результате подземных толчков разорвало ливневую трубу здания. Об этом 10 августа сообщили в управляющей компании многоэтажки.

Алексей Даничев/РИА Новости Южно-Сахалинск

«Залило все этажи ― с верхнего по первый. Кое-где отошла штукатурка, были огромные лужи. Больше всего пострадали две квартиры на восьмом этаже ― вода просочилась в помещения, у входной двери просто шёл ливень», ― сообщил очевидец, слова которого приводит astv.ru.

В УК «Триумф» заявили, что меры по устранению причины потопа приняли незамедлительно: демонтировали повреждённую трубу и поставили новую. В настоящее время на месте работают тепловые пушки и другое оборудование. По предварительным данным, на просушку уйдёт не менее недели.

«Нашей вины здесь нет. УК не могла это предвидеть, поэтому данные обстоятельства относятся к форс-мажорным», ― подчеркнул представитель компании.

В администрации Южно-Сахалинска добавили, что жители совместно с представителем УК должны оставить акт, оценить ущерб и выставить претензию в управляющую компанию. Сумму ущерба, причинённого жильцам, сейчас устанавливают.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в пригороде Южно-Сахалинска утром 9 августа. Сила подземных толчков составила до четырёх баллов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня на Сахалине в течение получаса сейсмологи зафиксировали сразу два землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3. Эпицентр находился в Смирныховском районе в семи километрах восточнее села Рощино и в 18 км на юго-запад от села Онор соответственно.

Подземные толчки магнитудой до 3,0 ощутили жители сёл Онор и Рощино в Смирныховском районе.

Также ИА Регнум сообщало о землетрясении в центральной части Сахалина магнитудой 4,2. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.