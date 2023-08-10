Вашингтон, 10 августа, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты дали Украине всё, что та просила для контрнаступления ВСУ, однако оно идёт медленнее запланированного и с началом осеннего периода продолжать его будет сложнее. Об этом 10 августа заявил координатор стратегических коммуникаций в американском совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

Кирби отметил, что Вашингтон будет помогать киевским властям столько, сколько потребуется, несмотря на то, что среди жителей США, как показал опрос, популярность такой поддержки Украины снижается.

«В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского «списка покупок». Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили», — сказал он.

Координатор стратегических коммуникаций уточнил, что США продолжают поставлять Киеву оружие для прорыва российских линий обороны и готовить украинских военных.

Он указал, что украинская сторона понимает, что «время не на их стороне» и осенью ВСУ будет сложнее «маневрировать на местности, применять дроны и системы ПВО». При этом Кирби рекомендовал воздержаться от «спекуляций» по поводу того, как должны выглядеть военные успехи в это случае, оставив это Киеву.

«Они очень отважно сражаются каждый божий день и добиваются прогресса. Это не заморозка, не патовая ситуация. Пока всё движется не так быстро, как хотел бы Зеленский, но они добиваются некоторого прогресса», — добавил представитель Белого дома.

Кроме того, он прокомментировал недавний опрос CNN, показавший, что только 45% жителей США считают необходимым выделение Конгрессом новой помощи Киеву. По словам Кирби, этот результат никак не повлияет на позицию американского президента Джо Байдена по этому вопросу.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил что Байден обманывает жителей США, говоря о проигрыше президента России Владимира Путина в украинском конфликте. По его словам, так глава Белого дома пытается оправдать те средства, которые Вашингтон отправляет Киеву.

Ранее Министерство обороны России сообщило о начале контрнаступления ВСУ с 4 июня. Позднее в ведомстве уточнили, что украинские военные за два месяца потеряли в попытках атак более 43 тыс. военнослужащих, не считая раненых наёмников и погибших в ходе ударов высокоточным оружием по украинским тылам, а также 4,9 тыс. единиц техники, включая свыше 1,8 тыс. танков и бронемашин. Вместе с тем, ВСУ не смогли нигде прорвать российскую линию обороны ни на одном из участков фронта ли добиться ощутимых каких-либо военных успехов.