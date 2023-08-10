Вашингтон, 10 августа, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Заявления администрации Соединённых Штатов Америки о необходимости оказания дальнейшей военной помощи Вооружённым силам Украины являются признанием провала стратегии Вашингтона по украинскому конфликту, заявили в посольстве России в США.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обратили внимание на очередное заявление представителя Белого дома о необходимости дальнейшего содействия Украине, несмотря на заметное снижение общественной поддержки подобной политики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что настойчивость, с которой Соединённые Штаты говорят о необходимости помогать Киеву всеми возможными способами, в первую очередь свидетельствует о признании Вашингтоном провала своей стратегии.

Кроме того, посольство России в США призвало американские власти обратить внимание на то, что их действия и политика касательно украинского конфликта ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам.

Как передавало ИА Регнум, накануне Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, направит в Конгресс запрос на предоставление Вооружённым силам Украины очередного пакета военной помощи. По данным издания, сумма нового запроса к американскому Конгрессу исчисляется миллиардами долларов.